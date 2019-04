La Crimée fait renaître un vin de l'époque antique

Les spécialistes de Crimée ont fait renaître un vin antique réalisé avec un vieux cépage autochtone de la péninsule, a déclaré à Sputnik Valéry Zakharine, un professionnel du vin, en marge du Forum économique international de Yalta.

«Nous avons réussi à obtenir l'année dernière une première récolte de ce cépage et à en faire du vin, pour la première fois depuis l'époque de l'Empire byzantin. Nous avons également rétabli la technique antique de fabrication du vin», a-t-il fait savoir.

Valéry Zakharine a précisé qu'il parlait du cépage Khersonesski, une appellation dérivée de Chersonèse, site archéologique situé près de la ville de Sébastopol, en Crimée, et que c'est précisément ce cépage qui était utilisé pour produire du vin rouge à l'époque antique.

Il se peut qu'il ait servi à fabriquer le vin pour le baptême de Vladimir le Grand dans cette ville en 988, a poursuivi Valéry Zakharine. Selon lui, c'est dans cette région que le plant de vigne Khersonesski a été découvert.

Le 5e Forum économique international de Yalta «Monde. Russie. Crimée. Nouvelle réalité mondiale» se tient du 17 au 20 avril 2019. Plus de 3.000 participants issus d'une centaine de pays différents sont venus assister à cet évènement considéré comme l'un des plus importants forums économiques organisés en Russie. Les invités discutent du développement de la péninsule et de la Russie, de la lutte contre les sanctions et de la formation d'une nouvelle politique économique.