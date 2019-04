Un tigre et un léopard s’invitent dans une zone urbaine en Extrême-Orient russe (images)

Des scientifiques russes ont repéré pour la première fois un léopard de l'Amour et un tigre de Sibérie aux alentours de la ville de Vladivostok en Extrême-Orient russe, a annoncé le 23 avril le Parc national de la Terre du Léopard.

Un léopard de l'Amour et un tigre de Sibérie ont été filmés par une caméra cachée dans un parc national dans la région du Primorié, à l'intérieur du district urbain de Vladivostok.

Амурский тигр и дальневосточный леопард сфотографировались на фоне Владивостока https://t.co/brjNovMbOD pic.twitter.com/CD4NDrD9lA — n_ti (@n_ti) 23. April 2019

Sur les images prises, on peut voir le tigre et le léopard avec les lumières de la ville de Vladivostok qui brillent au loin. Ces félins sauvages sur fond de jungle urbaine démontrent à quel point «nous avons un lien inextricable avec eux», a souligné Viktor Storozhouk, employé du Parc national de la Terre du Léopard.

Амурский #тигр и дальневосточный #леопард, занесенные в Красную книгу, попали в фотоловушку недалеко от Владивостока. pic.twitter.com/j8i8ysO01P — IZ.RU (@izvestia_ru) 23. April 2019

«Pour beaucoup, les léopards et les tigres sont simplement des animaux qui vivent loin dans la taïga», a-t-il poursuivi. «Cependant, ces animaux uniques sont tout à fait réels et très proches de nous.»

Le piège photographique en question est l'un des 400 dispositifs installés par les chercheurs du Parc national pour évaluer la santé et le comportement des animaux.

Le léopard de l'Amour a failli disparaître complètement en 2007 lorsque sa population est tombée à son niveau le plus bas (30 félins). Les scientifiques et les chercheurs estiment maintenant que le Parc national compte environ 91 léopards et 30 tigres.