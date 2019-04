La Défense russe dévoile quels véhicules et avions participeront au défilé du 9 mai

Le ministère russe de la Défense a expliqué via son journal Krasnaïa Zvezda quels véhicules et avions de combat participeront à la parade militaire à Moscou à l’occasion du 74e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie.

Dans son numéro du 29 avril, le quotidien du ministère russe de la Défense Krasnaïa Zvezda a informé sur les véhicules, avions et hélicoptères de combat qui participeront au défilé sur et au-dessus de la place Rouge à l'occasion du 74e anniversaire de la victoire contre le IIIe Reich.

Le défilé sera traditionnellement ouvert par le char légendaire T-34-85, lequel sera suivi par quatre véhicules blindés Tigre-M, par trois Tigre-M équipés de modules de combat Arbalète, ainsi que par trois systèmes de missiles antichars Kornet-D1 et trois véhicules blindés Taïfoun-K 4x4.

© Sputnik . Alexander Vilf Préparation de l’équipement militaire pour le défilé de la Victoire à Moscou 12

Ces blindés laisseront ensuite place à un véhicule de transport de troupes BTR-82 et à six véhicules de combat d'infanterie Kourganets et BMP-3

Les forces de défense antiaérienne seront représentées par les systèmes sol-air Tor-M2 et Bouk-M2, ainsi que par les véhicules antiaériens Pantsir-S et les systèmes de missiles S-400.

Les spectateurs pourront également voir des chars modernisés T-72B3, de nouveaux blindés des troupes aéroportées (des véhicules de transport de troupes BTR-MDM), des canons automoteurs Msta-S, des systèmes Iskander-M, des lance-roquettes multiples Smertch, des véhicules blindés Boumerang et des systèmes de missiles balistiques Iars.

Parmi d'autres, il convient également de citer des Taïfoun-U et des Taïfoun-K de la police militaire et des véhicules Tigre, Patroul et Oural de la Garde nationale.

Si la météo le permet, la partie aérienne du défilé sera ouverte par quatre groupes d'hélicoptères (Mi-26, Mi-8, Mi-28N, Ka-52 et Mi-24), suivis par 12 groupes d'avions de toutes les catégories de l'aviation russe.

© Sputnik . Sergei Mamontov Répétition de la partie aérienne du défilé de la Victoire 15

La place Rouge sera survolée par des bombardiers Tu-160 , Tu-22M3 et Tu-95MS, ainsi que par des chasseurs MiG-29SMT, MiG-29 , Su-35S, Su-30SM et MiG-31. Un ravitailleur Il-78 et un bombardier Tu-95MS simuleront un ravitaillement dans les airs.

Lors de la phase finale, les avions d'attaque au sol Su-25 seront précédés par des bombardiers Su-24M et Su-34.

Au total, plus de 13.600 militaires participeront à la parade, dont plus de 400 membres d'équipage des véhicules de la colonne mécanisée et plus de 170 pilotes.