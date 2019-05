13.000 militaires et 132 véhicules… revivez les moments clés du défilé de la Victoire sur la place Rouge

Ce 9 mai, la Russie célèbre le 74e anniversaire de sa victoire sur l’Allemagne au cours de la Grande Guerre patriotique (1941-1945). Des défilés militaires se sont déroulés dans 29 villes russes, dont le plus grand sur la place Rouge à Moscou.

Mobilisant plus de 13.000 militaires et 132 véhicules de combat, le défilé militaire a été présidé par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et dirigé par le chef des forces terrestres Oleg Saloukov. Ils ont passé en revue les troupes dans des limousines Aurus Senat de fabrication russe, qui ont été dévoilées à cette occasion. Le triple «Hourra» a ébranlé la place Rouge.

Cette année, l’événement a compris deux parties au lieu de trois: le passage de l'armée de terre et le défilé des équipements militaires. Le volet aérien a été annulé en raison des conditions météorologiques.

Déclaration de Vladimir Poutine

Lors de son intervention précédant le défilé, le Président russe a souligné que la victoire sur le fascisme occupait une place spéciale dans les acquis du peuple russe.

«Nous sommes conscients de la valeur durable du triomphe militaire de notre peuple. C'est lui qui a défendu, sauvé la Patrie, est devenu l'espoir, le foyer de l'humanité toute entière, le principal libérateur des peuples d'Europe», a déclaré le Président.

Il a également déclaré que les exploits modernes de l'armée russe témoignent du fait qu’ils suivent le mot d’ordre de leurs ancêtres qui ont combattu durant la Grande Guerre patriotique: le «Je meurs, je ne me rends pas» n'est pas oublié.

«Les soldats de leur pays n'ont pas épargné leur vie pour sa liberté, ni pour un avenir de paix. Nous n'oublierons jamais leur courage et leurs sacrifices, le prix exorbitant avec lequel la victoire a été payée. Grands-pères, maris, épouses, frères, sœurs, camarades soldats, parents, amis. Nous pleurons les anciens combattants qui ne sont plus avec nous», a-t-il déclaré.

Passage de l'armée de terre

Par tradition, les tambours de l'École de musique militaire de Moscou ouvrent tous les défilés militaires sur la place Rouge. Les plus jeunes participants ont défilé sur la place Rouge. Dans toute la Russie, plus de 200.000 jeunes hommes et femmes étudient dans des écoles militaires et des corps de cadets.

Devant les tribunes sont passés les groupes portant les bannières de la Victoire, le drapeau national de la Fédération de Russie et l'étendard des Forces armées russes. Ils étaient accompagnés d'une garde d'honneur composée de trois types de forces armées: les forces terrestres, les forces aérospatiales et la marine. Pour la première fois, en 2019, un bataillon féminin a été intégré à la garde d'honneur.

Dans cette partie du défilé ont participé les troupes des Forces armées terrestres, les troupes aéroportées, les Forces de défense aérospatiale et de la Marine, les troupes des forces des fusées stratégiques, les troupes du Génie militaire, les troupes de la protection radiologique, chimique et biologique, les troupes du ministère des Situations d'urgence, de la Garde nationale et du Service fédéral de sécurité (FSB), ainsi que la police militaire et une unité de femmes militaires auprès du ministère de la Défense.

Les militaires des troupes aéroportées ont présenté au public les fusils d’attaque dernier cri AK-12.

Défilé des véhicules

Le symbole de la Victoire, le char T-34, a ouvert la deuxième partie du défilé, aux côtés de véhicules tout-terrain portant des étendards des 10 fronts de la Grande Guerre patriotique.

Ils étaient suivis sur la place par les véhicules blindés Tigr-M et Taïfoun-K, qui ont confirmé leurs caractéristiques opérationnelles lors de missions spéciales et humanitaires en Syrie.

Ces blindés laissent ensuite place à un véhicule de transport de troupes BTR-82 et à six véhicules de combat d'infanterie Kourganets et BMP-3. Les forces de défense antiaérienne sont représentées par les systèmes sol-air Tor-M2 et Bouk-M2, ainsi que par les véhicules antiaériens Pantsir-S et les systèmes de missiles S-400.

Un militaire dans le véhicule blindé Tigr-M © Sputnik . Alexandre Vilf

les systèmes de missiles balistiques Iars © Sputnik . Alexandre Vilf

des canons automoteurs Msta-S © Sputnik . Alexei Filippov

Véhicules blindés Boomerang © Sputnik . Alexandre Vilf

systèmes sol-air Tor-M2 © Sputnik . Alexandre Vilf 1 / 5 © Sputnik . Alexandre Vilf Un militaire dans le véhicule blindé Tigr-M

Les spectateurs ont découvert des chars modernisés T-72B3, de nouveaux blindés des troupes aéroportées (des véhicules de transport de troupes BTR-MDM), des canons automoteurs Msta-S, des systèmes Iskander-M, des lance-roquettes multiples Smertch, des véhicules blindés Boomerang et des systèmes de missiles balistiques Iars.

«Gloire aux vétérans de la Grande Guerre patriotique! Vive le 74e anniversaire de la grande Victoire», déclare le présentateur de l'événement pour conclure le défilé.