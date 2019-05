Des Britanniques expliquent pourquoi ils participent à la Marche des immortels à Moscou

Le Régiment immortel, marche commémorative en l’honneur de la victoire sur l’Allemagne nazie, était composé ce 9 mai non seulement de Russes, mais aussi de citoyens d’autres pays. Interrogés par Sputnik, des participants britanniques ont raconté pourquoi il était important à leurs yeux de se tenir parmi eux.

Des participants britanniques à la Marche des immortels à Moscou ont expliqué à Sputnik les raisons de leur venue dans la capitale russe pour la célébration du 74e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie.

La plupart des Britanniques ayant intégré le Régiment immortel se rendaient à Moscou pour la première fois. Ils ont emmené leurs enfants pour leur raconter les exploits de leurs arrière-grands-parents et l'apport de ces derniers à la victoire sur le fascisme.

«Je pense que c'est pour ma fille, pour qu'elle puisse comprendre ce que son grand-père et ses arrière-grands-parents ont fait pendant la guerre et ce qu'ils ont sacrifié. […] Et pour que les enfants puissent comprendre que d'autres pays tout comme la Russie ont participé à cette guerre», a déclaré Lynn Shinny, qui est entrée dans les rangs du Régiment immortel avec sa fille.

Cette famille a raconté l'histoire de ses héros, Douglas Queree, photographe du renseignement militaire lors de la Bataille de l'Atlantique, et Gilbert Shinny, qui servait dans la Royal Air Force à Colchester.

Le grand-père d'une autre marcheuse, Gitt Glad, a trouvé la mort lors du torpillage de son navire par un submersible allemand, au large des côtes norvégiennes en 1940. Il avait 24 ans.

La majorité des histoires des participants en provenance du Royaume-Uni sont celles de marins. Certains ont combattu dans la Bataille de l'Atlantique, d'autres figuraient parmi les soldats débarqués en Normandie.

Gitt Glad et d'autres membres du Régiment immortel ont qualifié cette tradition de bonne occasion de se souvenir des gens à qui les générations d'aujourd'hui doivent la vie. «C'est excellent de pouvoir rendre hommage à tous ces gens qui ont sacrifié leur vie pour nous», a-t-elle déclaré.

La Marche des immortels a lieu en Russie et dans beaucoup d'autres pays dans les premiers jours de mai, à l'occasion de la victoire sur l'Allemagne nazie. Ses héros sont les «immortels», ces soldats partis se battre pour la liberté. La population les honore en défilant dans la rue avec leurs portraits ou leurs noms inscrits sur des banderoles dans une ambiance joyeuse et respectueuse. Il s'agit d'une initiative civile qui n'est pas organisée par l'État et n'a aucune vocation politique ou commerciale.