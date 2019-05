L’atterrissage d’urgence meurtrier à Moscou sous un nouvel angle (vidéo)

Une nouvelle vidéo montrant le Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) d’Aeroflot en train de se poser en urgence à l’aéroport de Moscou-Cheremetievo le 5 mai a été publiée par la chaîne de télévision russe NTV.

L’enregistrement montre le SSJ100 toucher la piste à plusieurs reprises avant de prendre feu et des passagers quitter l’appareil en utilisant les toboggans.

Le 5 mai, un SuperJet 100 d'Aeroflot effectuant un vol entre Moscou et Mourmansk avec 78 personnes à bord, dont cinq membres d'équipage, est retourné à l'aéroport Cheremetievo 28 minutes après son décollage. Il a effectué un atterrissage d'urgence à 18h32, heure locale. L'avion n'a réussi à se poser qu'à la seconde tentative en raison du mauvais temps, son train d'atterrissage s’est cassé et ses moteurs ont pris feu. Selon le Comité d'enquête de Russie, 40 passagers et un membre d'équipage ont été tués dans l'incendie, 33 passagers et quatre membres d’équipage ont survécu.

Le Comité d’enquête étudie plusieurs hypothèses dont la qualification insuffisante des pilotes, des aiguilleurs du ciel et des personnes chargées d’effectuer l'inspection technique de l'aéronef, ainsi qu’une défaillance technique et des conditions météorologiques défavorables.