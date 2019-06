La date de la prochaine «Ligne directe» de Vladimir Poutine fixée

La traditionnelle émission de questions-réponses avec Vladimir Poutine, appelée «Ligne directe», aura lieu le 20 juin à 12h00, heure de Moscou, a annoncé le service de presse du Kremlin.

Le chef de l'État répondra aux questions de ses concitoyens enregistrées du 9 juin jusqu’à la fin de l’émission du 20 juin. Les réponses seront diffusées en direct par cinq chaînes de télévision et les trois stations de radio publiques.

Chacun peut poser sa question par téléphone ou en envoyant un SMS ou un MMS. Il est également possible de l'envoyer (notamment sous forme vidéo) via le site http://moskva-putinu.ru/, mais aussi via une application spéciale ou les réseaux sociaux russes (VKontakte et Odnoklassniki).

La première séance de questions-réponses de Vladimir Poutine remonte à décembre 2001. Le dirigeant russe avait alors reçu près de 400.000 questions. En 2015, il a obtenu plus de trois millions de questions, et a répondu à 74 d'entre elles en 3 heures et 57 minutes. La conférence de 2013 a été d'une longueur record: 4 heures 47 minutes.