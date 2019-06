L’éruption de la «bouche de l’enfer» dans les Kouriles après 100 ans de sommeil tue tout ce qui vit (images)

#volcan #volcano #Raikoke #Райкоке Premières images de l'île post-21/06: dépôts d'écoulements pyroclastiques et cendres tombées du panache/1st pictures of the post-21/06 island: PDCs deposits and ash from the plume; Images/Pictures Nik Pavlov/East Tour https://t.co/A3Y4QV0u1S pic.twitter.com/lsI82O7zEG