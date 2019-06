Un nouveau drone espion russe passe inaperçu parce qu’il ressemble à ce rapace

Un drone espion inédit en forme de chouette harfang a été présenté par des ingénieurs russes lors du forum international technico-militaire Armée 2019, qui se tient dans le centre «Patriot» situé dans la région de Moscou, du 25 au 30 juin.

Le drone a la forme du rapace, en plus grand. Une caméra de haute précision est installée à la place du bec. Tout comme une vraie chouette, l’appareil est capable de «chasser», même entre chien et loup.

En raison de sa construction à partir de matériaux composites, le drone est presque indétectable par les radars, cet avantage lui permettant de s’approcher de ses cibles, a affirmé à Sputnik le concepteur de l’aéronef, Alexey Korovine, maître de conférences à l’Académie Joukovski-Gagarine des forces aériennes.

«C’est un système de renseignements en forme d’oiseau. Cela permet de faire des reconnaissances avec une très grande précision. C’est possible grâce au télémètre laser et au système de navigation GLONASS installés à bord du drone. L’aéronef dispose également d’une visée laser pour les cibles aériennes et l’artillerie», a précisé M.Korovine.

L’autonomie en vol du drone est de 40 minutes et son rayon d'action de 20 kilomètres au maximum. Il pèse entre trois et cinq kilogrammes et peut être lancé et piloté par une seule personne.

«“La chouette” permet de préserver la vie de l’opérateur qui se trouve à une distance considérable par rapport à l’adversaire. Normalement, ce type de drones est capable de voler à une altitude allant jusqu’à 1.000 mètres. Mais notre aéronef sans pilote peut descendre plus bas grâce à son camouflage et définir les coordonnées de l’objectif de manière plus précise», a poursuivi le concepteur.

L’Académie Joukovski-Gagarine des forces aériennes construit des drones espions en forme d’oiseaux depuis plusieurs années. Lors du forum Armée 2018, un aéronef sans pilote ressemblant à un faucon avait été présenté. Selon les dires du concepteur, il est possible de construire un drone imitant tout grand oiseau vivant dans le champ d’application du drone.

