Au moins 12 morts et 751 blessés dans les inondations en Sibérie - images

L’inondation qui touche depuis le 27 juin la région russe d’Irkoutsk, en Sibérie, a fait au moins 12 morts et 751 blessés, a annoncé ce lundi 1er juillet le vice-Premier ministre russe Vitali Moutko.

Bilan humain

«751 personnes ont été blessées, 153 ont été hospitalisées […]. Selon le ministère de l’Intérieur, 12 personnes ont malheureusement été tuées», a indiqué M.Moutko à la chaîne de télévision Rossiya 24.

Selon des médias russes, le triste bilan de l’inondation provoquée par de fortes pluies se chiffrerait à 16 morts.

L’eau commence à baisser

L’administration de la ville de Touloun a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux que le niveau d’eau avait commencé à baisser après avoir atteint le niveau maximal de 13,87 mètres le 29 juin.

© Sputnik . Roscosmos La zone inondée dans la région d'Irkoutsk vue depuis l'espace

Le holding spatial russe Roscosmos a publié ce lundi des images satellite de la zone sinistrée. Selon Roscosmos, deux satellites russes, Ressours-P et Canopus-V, ainsi que des satellites de pays partenaires de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures envoient des images des régions inondées au Centre national de gestion des crises du ministère russe des Situations d’urgence.

© Sputnik . Roscosmos La zone inondée dans la région d'Irkoutsk vue depuis l'espace

Évacuation, aide humanitaire et arrivée du Président

Vladimir Poutine s’est rendu dans la ville de Bratsk dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, après le sommet du G20 au Japon, pour diriger une réunion consacrée à la gestion des conséquences de la catastrophe naturelle. Il a notamment chargé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou d’envoyer l’armée en soutien si c’était nécessaire.

© Sputnik . Vladimir Smirnov Une route détruite par l'inondation à Touloun, dans la région d'Irkoutsk (fin juin 2019)

L’état d’urgence est décrété dans six districts de la région d’Irkoutsk où près de 3.300 maisons sont inondées dans 55 localités comptant au total plus de 9.500 habitants. Près de 300 maisons emportées par les eaux dans la ville de Touloun ont formé un barrage devant un pont enjambant l’Iia, un affluent de l’Angara. Selon les médias, l’inondation a endommagé 13 ponts automobiles et perturbé le trafic sur la route fédérale R-255 «Sibérie».

© Sputnik . Vladimir Smirnov Une rue inondée de Touloun, dans la région d'Irkoutsk (juin 2019)

L’armée participe à l’opération de sauvetage en Sibérie orientale, annoncent les autorités et le service de presse de la région militaire du Centre. Un millier de soldats, quelque 300 matériels, un avion Antonov An-12 et deux hélicoptères Mi-8 ont été dépêchés dans la région sinistrée. Les militaires doivent déblayer les décombres, surveiller la situation écologique, accorder des soins médicaux et évacuer les blessés. Des drones sont utilisés.