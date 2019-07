Les premiers Su-57 fabriqués en série seront livrés à l’armée russe dès cette année

La Russie entame la fabrication en série des chasseurs de cinquième génération Su-57, dont les premiers seront livrés avant la fin de l’année, a annoncé le vice-Premier ministre russe Youri Borissov.

«Cette année les premiers chasseurs fabriqués en série seront livrés avec un moteur de première étape, avec en perspective son remplacement par un moteur de deuxième étape», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Interfax.

Il a ajouté qu’à terme tous les Su-57 seraient dotés de moteurs de deuxième étape, lesquels sont actuellement testés à l’usine.

«Il va de soi que les forces armées ont besoin d’un Su-57 avec un seul type de moteur. À l’heure actuelle, le moteur de deuxième étape est testé à l’usine et nous allons en équiper un avion pour mener des essais officiels», a détaillé le vice-Premier ministre.

76 chasseurs seront livrés à l’armée

Il a fait savoir en outre que les contrats signés lors du forum Armée 2019 prévoient la livraison au ministère russe de la Défense de 76 chasseurs Su-57.

Le chasseur multirôle Su-57 de 5e génération, auparavant connu sous les noms de T-50 et PAK FA, a effectué son premier vol en 2010. L'appareil, qui combine les fonctions de chasseur et d'avion d'attaque au sol, est destiné à détruire des cibles aériennes, terrestres et navales. Il est également capable de déjouer les systèmes de défense aérienne existants et en développement. En février 2018, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a révélé que deux Su-57 avaient été testés en Syrie. La conception de l’appareil utilise des technologies furtives et des matériaux composites.