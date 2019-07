Que pensent les Russes de la France et des Français? Tour d’horizon auprès de moscovites - vidéo

Interrogés par Sputnik, des Russes ont livré leur vision de la France et leurs impressions sur les Français lors de la fête du 14 juillet organisée à Moscou, en avouant leur amour et leur fascination pour ce pays, dans une ambiance qualifiée de «chaleureuse» par Sylvie Bermann, ambassadrice de France en Russie, dans un commentaire à Sputnik.

La fête nationale du 14 juillet a pris de l’ampleur à Moscou, qualifiée de «très bon moment partagé» et «chaleureux» par l’ambassadrice de France en Russie, Sylvie Bermann, au micro de Sputnik. «Il y a plusieurs milliers de Russes qui sont venus, qui écoutent le concert français, qui sont venus sur les stands également de la France» au parc des arts Muzeon, a-t-elle indiqué, en affirmant être «heureuse de le faire en Russie».

De la Tour Eiffel à la lavande

Parmi les visiteurs de l’événement, il y avait beaucoup de francophiles, interrogés par Sputnik, qui ont fait leur déclaration d’amour à la France.

Interrogés sur les «images qui viennent à l’esprit quand on dit “la France”», la plupart des Russes ont répété certains clichés: «Le croissant, le fromage et la Tour Eiffel», en précisant que ce pays est «un paradis gastronomique». La viennoiserie, les macarons étaient fréquemment évoqués. Même si le vin fait partie des produits emblématiques de France, il n’a pas été mentionné.

Quelques personnes ont invoqué les symboles du pays comme Marianne et le coq, ainsi que la devise «Liberté, Égalité, Fraternité», tandis que certains ont mis en avant la lavande, la Côte-d’Azur et les bouledogues français.

Associations culturelles

Des étudiantes francophiles ont déclaré qu’aucune association gastronomique ne leur venait à l’esprit, cependant, elles ont cité des écrivains comme Victor Hugo et Alexandre Dumas, des symbolistes français, ainsi que les couleurs beige et grise associées à la palette des immeubles haussmanniens.

Un homme plus âgé a souligné que la France était représentée pour lui par le cinéma français des années 70, marquées par de célèbres acteurs, tels que Louis de Funès, Pierre Richard, Gérard Depardieu. Une femme a cité le film Ascenseur pour l’échafaud, de Louis Malle.

Certains participants à la fête portaient des marinières, un vêtement associé à la France à l’étranger, alors qu’une jeune femme a mis un béret rouge qui «reflète bien ce pays», selon elle.

La beauté qui règne

Les personnes interrogées ont également livré leur vision de ce pays, en mettant en lumière sa beauté, son élégance et sa démocratie. De nombreux Russes ont avoué être «fascinés par sa culture et ses traditions» et aimer la France, «où tout est très joli, les gens [qui passent] et même les SDF», selon les dires d’une jeune fille. «Il est impossible de ne pas tomber amoureux de la France!», s’est exclamée une autre femme.

Avant de visiter l’Hexagone, plusieurs personnes s’étaient attendues à voir beaucoup d’ordures à Paris, se référant à l’expérience d’autres voyageurs, mais une certaine saleté de la capitale française est presque passé inaperçue: «Nous nous étions focalisés sur d’autres choses, en particulier, sur le patrimoine mondial de ce pays, l’architecture et la culture».

Certains enfants ont annoncé leur envie d’apprendre la langue française et de visiter le pays, attirés par la danse classique, le ballet, et… les bouledogues.

Un regard sur les Français

Concernant leur vision des Français, les réponses des Russes avaient beaucoup de points communs. Selon ces derniers, les Français sont «très ouverts, gentils, souriants et bienveillants». Une femme a évoqué un certain «romantisme» inhérent à cette nation et l’attachement aux valeurs familiales. D’après plusieurs personnes, «les Français n’aiment pas parler d’autres langues que la leur», mais «une fois que tu tentes de parler français tant bien que mal, ils te répondent avec joie et essayent de t’aider».

Lors de son discours tenu devant les visiteurs de cette journée, l’ambassadrice de France en Russie a déclaré qu’il s’agissait de «cette France qui aime profondément la Russie, quelles que soient les circonstances, et qui veut continuer à construire en Russie malgré parfois certaines inquiétudes».

Au cours de la fête, les amateurs de culture française ont profité de plusieurs concerts -notamment de ceux de la chanteuse Morgane Ji et du chœur de Georges Brassens-, et ont pu à s’initier aux danses bretonnes, sans oublier de goûter certaines spécialités françaises.

La 5e édition de la Journée de la France en Russie, à l’occasion de la fête nationale française, a été organisée conjointement par l’ambassade de France en Russie, la Chambre de commerce et d’industrie franco-russe, l’Institut français de Russie et le Département de la culture de la ville de Moscou.