La Russie déterre le plus gros diamant jamais découvert en Europe – photo

La Russie a extrait des pierres précieuses à nulle autre pareilles. Parmi elles, le plus gros diamant d’Europe et un autre d’un jaune très rare, dans une mine de la région d’Arkhangelsk, dans le nord-ouest de la Russie, relatent les médias russes.

​Un diamant qui s'est avéré être la plus grosse pierre précieuse jamais extraite en Europe, a été découvert dans l’une des plus grandes mines de diamants de Russie et du monde, la mine de Grib. La gemme de 222,09 carats a été trouvée en mai avec une pierre précieuse plus petite pesant 127,34 carats, a fait savoir le propriétaire de la mine, AGD Diamonds.

Jusque-là, le plus gros diamant jamais extrait dans cette mine était un cristal de 181,68 carats surnommé «Archange Michel». Le nouveau joyau recevra également un nom unique.

Un «cristal exclusif»

Un diamant jaune citron pesant 47,61 carats, mis au jour le 12 juillet, constitue la plus récente découverte de cette mine. Selon AGD Diamonds, ce «cristal exclusif» est d’une grande pureté et a une forme parfaite, ce qui le rend intéressant pour les grandes entreprises de joaillerie.

La société souhaite vendre les pierres précieuses à Anvers, en Belgique, où se trouve le célèbre quartier des Diamantaires, la plateforme mondiale du diamant. Selon AGD Diamonds, Israël et la Belgique sont traditionnellement les plus gros acheteurs de diamants.