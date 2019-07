Ce nouveau type de séjours touristiques gagne de plus en plus d’ampleur en

Un nouveau type de voyage, qui combine travail et loisirs et de ce fait baptisé le «bleisure-voyage», prend de l’ampleur en Russie, selon une étude menée par une agence de voyages d’affaires russe. Celle-ci prévoit que cette tendance pourrait bientôt représenter 60% de tous les voyages.

Le bleisure-voyage -dont le nom est une contraction des mots anglais «business» et «loisir» ("leisure")-, est un voyage d'affaires et de repos en même temps. Selon l’agence de voyages d’affaires russe Aéroclub qui a mené une étude sur ce sujet, la demande pour ce type de voyages en Russie est en constante et substantielle augmentation depuis les cinq dernières années, précisément de plus de 40%. De plus, il affirme que cet engouement atteindra bientôt les 60%.

Cette tendance a émergé récemment et est née de la réalisation qu’une personne en voyage d’affaire prolonge de sa propre initiative le séjour dans la ville où elle s’est rendue dans le cadre de son travail.

La croissance de la popularité de ce format est liée à plusieurs facteurs, dont la concentration sur le marché du travail de personnes nées après 1981. Celles-ci ont une propension à unir travail et vie privée, tout en aspirant à la découverte de nouveaux horizons. C'est pourquoi, selon les experts de l'agence, plusieurs entreprises étrangères travaillant en Russie, reconsidèrent leur politique concernant les voyages d’affaires et introduisent des bleisure-voyages sous forme d’encouragement, ce qui motive les employés et permet d’instaurer un équilibre entre travail et vie privée.

L'étude d’Aéroclub a montré que les personnes qui prolongent le plus souvent leurs missions d’affaires en Russie afin de profiter d’un bleisure-voyage sont en général des représentants de l’industrie minière et de transformation, ainsi que du domaine énergétique. Qui plus est, les employés du domaine pharmaceutique et les entreprises de PGC [produits de grande consommation, ndlr] préfèrent aussi souvent combiner voyages d’affaire et loisirs. Quant aux professionnels de l’industrie automobile, la quantité de leurs bleisure-voyages a été multipliée par deux par rapport à l’année précédente.