La Russie célèbre sa marine avec un défilé naval à Saint-Pétersbourg - vidéo

Dans les eaux de la Neva, plus de 40 bâtiments défileront à l’occasion du Jour de la marine russe à Saint-Pétersbourg. Suivez en direct le défilé traditionnel des navires de guerre, des sous-marins, des avions et des hélicoptères de la marine russe qui a lieu chaque année le dernier dimanche de juillet.

Ce dimanche 28 juillet, la Russie célèbre le Jour de la Marine. Des festivités sont organisées dans tout le pays, de Kaliningrad jusqu’au Kamtchatka. Néanmoins, le principal défilé maritime se tient à Saint-Pétersbourg, sous l’œil de Vladimir Poutine.

Le défilé naval consacré réunira plus de 4.000 marins, 43 navires et sous-marins, ainsi que 41 avions et hélicoptères des Flottes de la Baltique, du Pacifique, du Nord, de la mer Noire et de la Caspienne.

Parmi les participants: la frégate Amiral Kassatonov, la corvette Gremiachtchi, les bateaux lance-missiles Mytichtchi et Serpoukhov, le grand navire anti-sous-marin Severomorsk, des groupes tactiques de patrouilleurs et de navires anti-sabotage, ainsi que le sous-marin nucléaire d’attaque Smolensk.

Le Président russe et commandant en chef des armées inspectera les troupes, saluera les marins et prononcera un discours important pour cette occasion. Le Président observera le défilé naval depuis une tribune sur le quai.

À 22h30, la ville s’illuminera avec des feux d’artifice d’une durée de dix minutes.