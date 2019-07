Un feu d’artifice pour le Jour de la Marine russe embrase le ciel de Saint-Pétersbourg

Le Jour de la Marine russe se clôture à Saint-Pétersbourg par un feu d’artifice. Trente salves d'artillerie tirées à 30 secondes d'intervalle illuminent le ciel au-dessus de la Neva.

Ce dimanche 28 juillet, la Russie célèbre le Jour de la Marine. Des festivités ont été organisées dans tout le pays, de Kaliningrad jusqu’au Kamtchatka. Le principal défilé maritime s’est tenu à Saint-Pétersbourg, sous les yeux de Vladimir Poutine. Il a réuni plus de 4.000 marins, 43 navires et sous-marins, ainsi que 41 avions et hélicoptères des Flottes de la Baltique, du Pacifique, du Nord, de la mer Noire et de la Caspienne.