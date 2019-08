L’Armée de l’air russe a maîtrisé des feux de forêts sur 450.000 hectares en Sibérie

450.000 hectares de forêt en feux en Sibérie sont désormais sous contrôle, notamment grâce à l’intervention de l’Armée de l’air russe depuis le 1 août, a indiqué le ministère russe de la Défense. La fumée s’est dissipée dans la région de Krasnoïarsk et la vitesse de propagation du feu a été divisée par cinq.

L’Armée de l’air russe a réussi à maîtriser des feux de forêt sur 450.000 hectares dans les régions de Krasnoïarsk et d’Irkoutsk, a déclaré le 3 août le ministère russe de la Défense.

«Plus de 450.000 hectares sur les 1.1 million de la surface totale de la zone de propagation non contrôlée du feu ont été éteints par les forces aériennes du ministère russe de la Défense du 1 au 3 août 2019. 116 feux de forêts importants ont été maîtrisés dans les régions de Krasnoïarsk et d’Irkoutsk», informe une publication.

Le samedi 3 juillet, des avions de transport Iliouchine-76 ont réalisé 24 vols, larguant plus de 1.000 tonnes d’eau. Les équipages d’hélicoptères Mi-8 ont effectué 60 vols pour décharger plus de 600 tonnes d’eau sur 32 foyers d’incendies.

En trois jours, plus de 3.586 tonnes d’eau ont été larguées sur des forêts en proie aux flammes. Au total, les Il-76 de l’aviation de transport militaire russe ont réalisé 58 vols. Quant aux hélicoptères Mi-8 de l’aviation légère de l’armée de terre, ils ont effectué 102 vols visant à éteindre des feux de forêt.

«Grâce à l’utilisation d’avions et d’hélicoptères du ministère russe de la Défense pour étendre des incendies, la vitesse de propagation du feu a été divisée par cinq, les villes et les communes de la région de Krasnoïarsk ont été désenfumées et la situation écologique générale dans la région s’est améliorée», souligne le texte.

Des feux de forêt gigantesques

Le 1 août, plus de 470 feux de forêts ont été enregistrés en Russie. Plus de 2,9 millions d’hectares étaient en proie aux flammes, selon les calculs de l’Avialesookrana [La base centrale de la protection aérienne des forêts, ndlr]. L’état d’urgence a été décrété dans les régions de Krasnoïarsk, d’Irkoutsk, d’Iakoutie et de Bouriatie.

Les feux de forêt ont pris de l’ampleur en Sibérie et en Extrême-Orient à cause de l’absence de précipitations et du manque de mesures prises pour éteindre la plupart des foyers, a dit lors d’une conférence de presse le directeur adjoint du centre Antistikhia du ministère des Situations d’urgences Sergueï Abanine.