Innopolis a été inaugurée en 2015, et depuis elle ressemble de plus en plus à une vraie ville: une mairie, des écoles, une université et toutes les infrastructures urbaines nécessaires.

Pour la première partie du reportage, Sputnik a rencontré des étudiants et des enseignants étrangers de l’université d’Innopolis. Venant de France, du Cameroun et du Mexique, ils racontent leurs histoires.