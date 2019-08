Un concurrent pour Tesla? La Russie dévoile sa nouvelle voiture électrique - photo

Une voiture électrique pour les taxis et les services de «car sharing» conçue par la société Kalachnikov, telle est la dernière annonce de la société publique Rostec. Selon ses concepteurs, la voiture électrique UV-4 se caractérise par une grande douceur de fonctionnement, un risque réduit d’incendie et d’explosion en cas d’accident, une facilité d’utilisation et une maintenance minimale.

«Le véhicule est destiné aux entreprises d'un territoire où il faut parcourir de longues distances, ainsi qu'aux entreprises de partage de voiture», indique le rapport.

​Présentée au Forum international eurasien «Taxi» dans le cadre de l'exposition de nouveaux modèles de voitures spécialisées, la voiture en question se distingue par la puissance de son moteur qui peut atteindre 50 kilowatts. Elle peut rouler à une vitesse maximale de 80 km/h et dispose d’une autonomie de 150 km. La voiture électrique pèse 650 kg, sa longueur est de 3,4 mètres, sa largeur de 1,5 mètre et sa hauteur de 1,7 mètre.

Le service de presse de Rostec a précisé lors du forum Armée 2019 que la société Kalachnikov avait précédemment présenté une nouvelle génération de voiture électrique OVUM équipée d’un nouveau système de climatisation et de chauffage ainsi que d’une batterie plus volumineuse. L’OVUM est également dotée d’un nouveau système de suspension et de freinage réglable et se distingue par sa transmission modernisée.