Le concours Mrs Russie 2019 dévoile sa reine de beauté - images

Iekaterina Nichanova, une habitante de la ville de Guelendjik, située dans le kraï de Krasnodar, a été élue Mrs Russie 2019, selon des médias russes. Elle a 33 ans et a deux fils. Être mariée et avoir au moins un enfant est une condition obligatoire pour pouvoir se présenter au concours.
Les résultats ont été dévoilés le 10 août lors de la finale qui a eu lieu dans le centre culturel du folklore de Moscou.
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Друзья мои, напоминаю!!! ⠀ 👑 10 августа 2019 года в МКФЗ им. Людмилы Рюминой состоится Финал XX ежегодного конкурса красоты "МИССИС РОССИЯ 2019" #миссисроссия2019! ⠀ 👑 Кому передаст корону "Миссис Россия 2018" - Анна Телегина @annateleginalife и кто выиграет титул "Миссис Россия 2019"? ⠀ 👑 Кто станет Миссис Россия 2019 (Земной Шар) #mrsrussiaglobe2019 и поедет в Китай на самый крупный международный конкурс для мам @mrs_globe и кому вручит эксклюзивную международную ленту Яна Шакурова @yanashakurova #mrsrussiaglobe2018 и корону MRS. GLOBE Алиса Крылова @alisakrylova_com - #mrsglobe2011 ⠀ 👑 Следите за моим инстаграм, буду делиться новостями и надеюсь на победу!!! ⠀ 🎤 Ведущий конкурса - актер театра и кино Дмитрий Дюжев @dyuzhev_d ⠀ 💯 Генеральный спонсор проекта - компания Greenway! ⠀ 👑 Президент конкурса @allamarkina_official ⠀ 👑 Вице-президент конкурса @ekaterina_camilleri ⠀ @womanstar_blacksea @womanstarworld @missismoscowmissisrussia #womanstar #womanstarworld #Геленджик #Геленджик2019 #миссисгеленджик #миссисгеленджик2019 #миссисроссия #катеринанишанова #екатеринанишанова #планетаженщин #Краснодарскийкрай
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ЕКАТЕРИНА @kate_love_max , с победой🏆 в конкурсе УРА🎊,УРА🎊,УРА🎊!!! . С победой мы спешим поздравить, Нелегкий конкурс позади, Пускай великие успехи Тебя ждут дальше впереди. Пусть будут силы и желания Задачи ставить, побеждать, Побольше взлетов в жизни ярких Тебе хоти мы пожелать. . Поздравляем🎊 с победой в конкурсе🤗. Это было достойное выступление и яркое проявление твоих способностей, твоего таланта, твоей харизмы☝️. И, как итог — победа 🏆в кармане. Молодец🤗! Желаем почаще принимать участие в таких конкурсах и доказывать всему миру свою гениальность😊. Мы желаем🙏 тебе уверенности и целеустремлённости, верной поддержки близких и друзей, а также смелости, решительности и позитивного настроя!🙏🙏🙏 #миссисроссия2019 #екатеринанишанова #поздравление #поздравляем #спобедой
Anna Mitrofanova, originaire de Samara, a été élue première vice-Mrs Russie et Vlada Brem d’Irkoutsk seconde.
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Red Paty !! @missismoscowmissisrussia @mississamarskaiagubernia
Anna Mitrofanova
Vlada Brem
Ksénia Krivko a remporté le titre de Mrs Russie Globe et représentera son pays lors de la prochaine étape de la compétition, qui se déroulera en Chine.
Ksénia Krivko
Au mois de mai, dans le cadre du concours de beauté Mrs Couronne de cristal 2019, une résidente de la ville de Iochkar-Ola, Olga Popova, a été élue femme mariée la plus belle de Russie.
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Миссис Россия 2019 - не верится, что это финал, вроде 6 месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения - эмоции переполняют настолько, что выразить не возможно! Счастье, радость и гордость за себя!!! Я бы хотела начать с благодарности! Первое это благодарность - конкурсу Миссис Россия а именно Алле Юрьевне Маркиной @allamarkina_official - за ту сказку, которую она для нас делает, за возможность нашим мамам раскрыть в себе потенциал и почувствовать себя королевами 👑. Хочу поблагодарить мою команду, которая в течение полугода помогала мне в подготовке к Миссис Россия, это самые профессиональные люди нашей страны, которые не только помогали мне, но и поддерживали меня, давали мне нужные советы! Горжусь своей командой, они лучшие из лучших, но самое главное они были со мной на одной волне, а это самое главное! 1.Диадема @alexandrashmailovadiadema мои помощники, моя правая рука, без них как без рук! Всё четко, всегда качественно, всё и всех знают, не знают слова нет и невозможно! Для них нет не решаемых задач. Они стали для меня родными и очень близкими людьми! Спасибо вам терпение и поддержку! 2.Дана @danadfm мой педагог по ораторскому искусству и наставница! Благодаря ей 🙏 я стала другим человеком, умеющим выразить свою мысль, красиво и лаконично! Плюс ко всему это близкий моей душе человека ❤ профессионал своего дела! Лучшая радио ведущая! 3.Алексей @goodkoal мой помощник по социальным сетям. Это волшебный человек, который мне помогал в этом новом для меня мире - публичности! Он на столько грамотный в своей профессии, что может давать комментарии на нескольких языках! 4.Твинс Студио @twinsstudio_video эти ребята сняли для меня видео-визитку на конкурс, креативные и лучшие в нашем крае! Спасибо вам за терпение! Было сложно, но вы всегда правильно меня направляли! 5.Грач кутюр @grach_haute_couture это дизайнер от бога! Мое финальное платье достойно самый наивысшей премии, так как это произведение искусства! Весь мой гардероб на конкурс был самым ярким благодаря ему! 6. ⬇⬇⬇ продолжение благодарностей в комментариях ниже ⬇⬇⬇
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