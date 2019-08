Ce Russe s’adjoint Quentin Tarantino pour vendre son appartement

Un habitant de Tcheliabinsk, Alexandre Kaïnov, a publié sur sa page Facebook une annonce originale pour la vente de son appartement. Pour attirer l’attention, il a posté des photos où les pièces étaient visitées par… Quentin Tarantino.

Les 67 m2 sont à vendre pour 2,3 millions de roubles (environ 31.500 euros) et le propriétaire promet de laisser tous les meubles.

«L’appartement n’a pas encore été vendu, mais en cinq heures, l’annonce a été visionnée environ 6.000 fois. Ce marketing viral s’est avéré très intéressant. La vente de l’appartement n’est pas le but premier. Je n’ai aucune nécessité de le vendre. Ce qui prime, c’est la création. Il n’y a pas pour l’instant de client actifs, mais peut-être que le tour de Tarantino viendra lui aussi. Cela plaît à beaucoup de monde, je suis satisfait du résultat et l’idée même est très intéressante», a déclaré Alexandre Kaïnov à Sputnik.

Il a précisé qu’il avait pris les images du grand réalisateur pour son annonce sur la Toile après la visite de Quentin Tarantino à Moscou.

Visite à Moscou

Le cinéaste américain s’était rendu dans la capitale russe à l’occasion de la sortie de Once Upon a Time... in Hollywood, son neuvième et avant-dernier film, selon ses affirmations. Il a profité de l’occasion pour faire un tour sur la place Rouge.

Квентин Тарантино приехал в Москву, чтобы сегодня представить свой девятый фильм "Однажды в Голливуде" pic.twitter.com/gSmaTtev1E — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 7 août 2019​

Et admirer les trésors des musées du Kremlin.