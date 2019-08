Presque 36.000 voitures ont traversé le pont de Crimée en une journée

Le pont de Crimée, qui enjambe le détroit de Kertch, a pulvérisé son propre record: presque 36.000 véhicules l’ont emprunté en 24 heures, a annoncé le centre d’information Krymskyi most (Pont de Crimée).

«Un nouveau record a été enregistré lundi 12 août sur le pont de Crimée avec 35.989 véhicules. Le précédent maximum quotidien remontait au 11 août avec 35.307 voitures. En 2018, le pic de l’intensité de la circulation dans les deux sens avait également été marqué le 12 août: 33.359 véhicules en 24 heures», a précisé le centre.

Ce dernier a fait remarquer que depuis le début de l’été, le pont de Crimée avait été traversé par presque 1,7 million de voitures. Le trafic s’est logiquement intensifié avec la saison des vacances. Lors du fameux chassé-croisé, de nombreux habitants de Russie «continentale» se rendent dans la presqu’île, alors que les touristes criméens vont visiter les villes du territoire de Krasnodar.

Chargé dans les deux sens

En ce mois d’août, quelque 30.000 véhicules traversent le pont tous les jours, le trafic dans le sens de la Crimée, dépassant d’environ 7% celui en sens inverse. Le trafic record vers la presqu’île a été enregistré le 4 août à plus de 21.000 voitures, soit presque 2.000 de plus que le maximum d’août 2018.

Toujours d’après le centre d'information Krymskyi most, plus de 6,5 millions d’autos ont traversé le pont de Crimée par le détroit de Kertch depuis son inauguration, le 16 mai 2018.

Le pont qui relie la Crimée au territoire de Krasnodar est le plus long de Russie. Il fait 19 kilomètres de long et sa construction a nécessité une quantité d'acier équivalente à 32 tours Eiffel. Vladimir Poutine a inauguré sa partie automobile le 15 mai 2018 et il a été ouvert à la circulation le lendemain. Le chantier a été lancé en février 2016, deux ans après la réunification de la Crimée et de la Russie. La partie ferroviaire du pont doit être mise en service en décembre prochain.