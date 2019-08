Aurus Senat: rouler comme Poutine et deux fois moins cher

La marque russe de voitures de luxe Aurus se prépare à lancer officiellement la vente de deux de ses modèles, la berline Senat S600 et la limousine Senat L700. Le premier concessionnaire de la firme ouvrira ses portes dans le quartier financier de la capitale, Moskva-City.

Une vidéo du déchargement du modèle de démonstration Aurus Senat S600 a fait son apparition sur les réseaux sociaux.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❗️❗️❗️Царь машина❗️❗️❗️ #aurus #aurussenat #aurusrussia Публикация от Konstantin (@osipov.k) 15 Авг 2019 в 9:15 PDT

La présentation de la berline Senat et l’ouverture de l’établissement sont prévus pour le 23 août.

Combien?

Les prix doivent être annoncés le même jour. Selon la presse russe, celui d’une Senat S600 non-blindée pourrait décoller à huit millions de roubles (108.500 euros), mais pourrait tout aussi bien atteindre 12 millions (162.500 euros) à cause d’une production en série limitée. Toutefois, il avait été annoncé précédemment que le futur propriétaire devrait débourser au moins 18 millions de roubles (presque 244.000 euros) pour l’auto.

Aurus Senat S600 будет стоить 8-12 млн. руб https://t.co/v2gRH2bl6p — Профиль (@SiteProfile) 18 août 2019​

La fabrication en série des Aurus, dans le cadre du projet Cortège, devrait démarrer cette année ou en 2020 à l'Institut de recherches de l’automobile et des moteurs de Moscou (NAMI) à raison de 150 à 200 véhicules par an. En 2021, la production doit s’élargir à l’usine Sollers et atteindre progressivement 5.000 véhicules par an d'ici sept à huit ans.

La voiture, qui sera également exportée, a fait sa première apparition lors de la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine le 7 mai 2018.

Ora finalmente in vendita la Aurus Senat L700, la limousine personale di Vladimir Putin. Consumi contenuti: 100 km con solo 3 giornalisti nel serbatoio.....#putin pic.twitter.com/zWyMpANzs9 — Sfiga&Catrame (@SfigaCatrame) 12 mars 2019​

La «famille» au complet comprendra la S600, la L700, le monospace Arsenal, le tout-terrain Kommendant, ainsi qu’une décapotable, une moto et un hélicoptère. L’apparition d’un coupé n’est pas à exclure.