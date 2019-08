La Douma cite des exemples d’ingérence étrangère dans les affaires russes

La présence d’une ingérence étrangère dans les affaires intérieures russes est «plus qu’évidente», a annoncé le vice-président du groupe Russie unie à la Douma, Andreï Issaïev.

«La publication sur le site de l’ambassade des États-Unis des lieux de rencontre de participants à des manifestations non autorisées à Moscou, des appels directs à la participation à des manifestations non autorisées faits par la chaîne d’État la Voix de l’Amérique et par la chaîne publique allemande Deutsche Welle sont, à notre avis, des exemples d’ingérence non dissimulée dans les affaires intérieures russes», a-t-il signalé.

À titre de comparaison, M.Issaïev a proposé d’imaginer quelles auraient pu être les réactions si la chaîne de télévision RT ou l’agence Sputnik avaient appelé les habitants de Berlin ou de Paris à descendre dans les rues.

Le député a également rappelé l’existence de «camps d’entraînement situés dans les pays baltes», «de stages d’instruction» organisés régulièrement par les États-Unis pour les opposants russes, ainsi que «de congrès annuels des opposants à Vilnius financés depuis l’étranger». Selon lui, ces faits sont «plus que notoires».

Commission d'enquête parlementaire

Il a annoncé qu’une commission en charge d’enquêter sur ces ingérences mise en place au sein de la Douma pourrait formuler de nouvelles propositions de loi.

La commission en question a été créée le 19 août lors d’une réunion extraordinaire du Conseil de la Douma. Le président de cette commission a déjà contacté le ministère des Affaires étrangères, l'autorité russe de supervision des communications, Roskomnadzor, et les forces de l’ordre, en demandant des informations sur les cas d’ingérence recensés par ces organismes.

Les appels à la participation à la manifestation non autorisée du 3 août contenus dans les publications de l’ambassade américaine et de Deutsche Welle ont été dénoncés par la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

Le média allemand a démenti avoir appelé à participer aux protestations en Russie.

L’ambassadeur des États-Unis Jon Huntsman a déclaré que sa mission majeure consiste à informer ses concitoyens et à garantir leur sécurité en Russie.