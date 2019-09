Le pilote de Poutine dévoile de quoi se nourrit le Président russe à bord

Le pilote de Vladimir Poutine a révélé comment sont préparés les repas pour le Président russe lors de ses multiples déplacements en avion. D’après lui, tous les plats sont préparés à l’avance et livrés à bord dans des boîtes fermées.

Selon le pilote, Vladimir Fedorouchkine, la cuisine de l’avion présidentiel Il-96 est située au premier étage d’où une hôtesse de l’air particulière apporte un repas à Vladimir Poutine.

Parfois le chef de l’État russe n’est pas content de son alimentation pour le voyage, a déclaré son pilote. «Il y a eu des cas où Monsieur le Président disait "Encore ce plat!". Il voulait quelque chose de plus délicieux , plus piquant. On s’en lassait. Non pas qu’il exprimait un mécontentement, il s’agissait plutôt d’un manque d’appétit pour certains plats spécifiques. En général, les dirigeants du pays ne mangent que très peu durant les vols. Pendant de longs vols, c’est exactement le cas contraire», a confié M.Fedorouchkine dans une interview à la chaîne russe NTV.

Lors de ses voyages à l’étranger, le personnel chargé de l’alimentation du Président russe se rend par avance dans le pays de destination, y fait des courses et prépare des repas pour le retour, a ajouté le pilote.