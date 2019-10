Un milliardaire russe lâche 20.000 dollars dans la foule et explique pourquoi

Après avoir lâché 20.000 dollars depuis le plafond de la salle du Synergy Global Forum à Saint-Pétersbourg, le milliardaire russe Igor Rybakov a expliqué pourquoi il avait fait ce geste et a précisé qu’il souhaitait que «le bien-être et le bonheur de tout le monde soient décuplés».

«Dans mon enfance, mon père m’a offert un billet d’un dollar et m’a dit de le multiplier et de le faire passer. Ce billet symbolise le début d’un parcours pour celui qui l’a eu. Je souhaite que le bien-être et le bonheur de tout le monde soient décuplés et qu’au moins 10.000 entrepreneurs aient autant de succès que moi. Que ce billet soit le début d’un grand chemin», a-t-il raconté au site russe 74.

Il a précisé que c’était son investissement dans la réalisation de cet objectif, qu’en tant qu’investisseur il n’avait pas à regretter cet argent.

Igor Rybakov a annoncé avoir gagné en une heure de discours 200.000 dollars, la plus importante rémunération jamais touchée par un représentant russe pour une intervention à un forum d’affaires.

L’une des plus grosses fortunes du monde

«Et c’est un cashback: j’ai fait distribuer 20.000 dollars signés de mon nom et de la formule x10 [multiplie par 10, ndlr]», a-t-il ajouté.

Les billets ont été lâchés le 4 octobre à la fin de son intervention par cet homme d’affaires qui figure sur la liste Forbes des plus grosses fortunes du monde et qui n’a pas hésité à expliquer la raison de son geste à 74.