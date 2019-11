Pont de Crimée: une ribambelle de vins pour inaugurer la mise en service de la partie ferroviaire

Avant la mise en service de la partie ferroviaire du pont de Crimée prévue pour fin décembre, cinq entreprises viticoles de Crimée et du Kouban vont produire une collection limitée de vins dédiée à cet événement.

Les principales entreprises viticoles de Crimée et du Kouban, en Russie, se préparent à lancer une collection de vins dédiée à l’inauguration de la partie ferroviaire du pont de Crimée, laquelle doit être mise en exploitation en décembre. Le service de presse du pont de Crimée a expliqué à Sputnik les caractéristiques de cette collection.

Sputnik France: Quelles sortes de vins allez-vous commercialiser à l'occasion de l’inauguration de la partie ferroviaire du pont de Crimée?

Les entreprises viticoles de Crimée (Massandra, Novyi Svet, Sauk-Dere) et du Kouban (Kuban-Vino et Fanagoria) ont décidé en 2015 de lancer un vin nommé Pont de Crimée en signe de soutien à la construction du pont sur le détroit de Kertch. La production est limitée.

Chacune des entreprises de la ville russe de Krasnodar produira 19.000 bouteilles, deux sociétés de Crimée en produiront 19.000 bouteilles. Cette quantité globale de bouteilles correspond à la longueur du pont, qui fait 19 kilomètres. Pour cette production seront utilisés les raisins récoltés en 2015.

© Photo. Infocentre "Le pont de Crimée" Les bouteilles de vin "Le pont de Crimée"

L’entreprise criméenne Massandra produira des variétés de vin telles que le xérès Massandra et le muscat blanc de la pierre rouge dont les raisins sont cultivés sur la côte sud de la Crimée, près de la ville de Gourzouf.

Novyi Svet lancera un champagne classique pinot noir, fait à partir d’un cépage français pinot des alentours de Sébastopol.

Sauk-Dere va présenter un vin rouge à base de raisins cultivés dans le territoire de Krasnodar: cabernet sauvignon, merlot et cabernet franc.

L’entreprise Kuban-Vino produira quant à elle un vin blanc issu de trois cépages: chardonnay, riesling et müller-thurgau.

Fanagoria prépare enfin un coupage vieilli en fûts de chêne, mélange subtil entre deux cépages de la péninsule de Taman: cabernet Sauvignon et saperavi.

Sputnik France: L’une des responsables de l’usine Novyi Svet a fait un parallèle avec les vins français en avançant que les terres dans la zone viticole de Sébastopol ressemblaient à celles de la Champagne. Y a-t-il une similitude au niveau du goût? Et quelle est l’originalité de cette collection limitée?

Quant aux vins de l’entreprise Fanagoria, la similitude c’est le vin classique cabernet sauvignon dont la patrie historique est la France. La technologie nécessaire à l’élaboration de ce vin est également classique. Tandis qu’une combinaison de cabernet avec le saperavi caucasien, ainsi que l’élevage du vin, présentent l’originalité de cette collection.

© Photo. Infocentre "Le pont de Crimée" Les vignes de Crimée

Le cabernet a vieilli dans des fûts en chêne français, tandis que le saperavi se trouvait dans des fûts de chêne caucasien, fabriqués au sein de notre tonnellerie. En outre, les vins ont vieilli avec de la musique classique.

La société Novyi Svet élabore son vin d’après la technologie traditionnelle de la champagnisation en bouteille, qui est entièrement conforme à la technologie classique de fermentation secondaire utilisée dans la production française de champagne.

L’originalité du vin Novyi Svet pinot noir est qu’il a été mis en bouteille et qu’il a vieilli depuis 2015 dans d’anciennes caves de l’usine Novyi Svet. Notre champagne de couleur rose tendre réjouira les connaisseurs par son bouquet délicat, doux et harmonieux, de baies rouges, ainsi que par son arrière-goût gazeux prolongé.

En ce qui concerne l’entreprise Massandra, plusieurs bouteilles de notre vin Pont de Crimée, produit avec du muscat blanc, seront disposées dans l’œnothèque de l’usine de Massandra, inscrite dans le Livre Guinness des records. Le vin, dont l’âge est identique à celui du pont, fera partie de la collection, laquelle comprendra également un ancien xérès datant de 1775 et dont certaines bouteilles seront conservées pour les générations futures.

Quant au vin Pont de Crimée élaboré par la société Sauk-Dere, il a tout d’abord été vieilli dans des récipients émaillés, puis en bouteilles dans le silence le plus complet. Il est stocké dans des tunnels souterrains construits en 1926, à une profondeur de 20 mètres. Ces caves sont idéales pour le vieillissement du vin, car elles possèdent toutes les conditions nécessaires pour cela: une température constante, de l’humidité, du silence et l’absence de soleil.

Sputnik France: Comment la production de vin a-t-elle évolué dernièrement? Rencontrez-vous des problèmes dans ce domaine?

L’entreprise criméenne Fanagoria produit toutes sortes de produits viticoles: vins tranquilles et mousseux (ce sont à la fois des vins classiques et ceux qui sont produits selon la méthode Charmat, c’est-à-dire une fermentation en cuve close), des vins issus des vendanges tardives et des vins de dessert, du brandy ainsi que de la vodka à base de raisins. Cette année, la société a également de nouveau produit du jus de raisin.

© Photo. Infocentre "Le pont de Crimée" Les vins de l'usine Fanagoria

Ceci est facilité par la quantité de matières premières (3.400 hectares de vignes: cette année, plus de 32.600 tonnes de raisins ont été récoltées), un rééquipement technologique en cours, des fûts en chêne français, américains et caucasiens (que Fanagoria fabrique elle-même) et un système de distribution établi (dans tous les réseaux commerciaux, notamment dans de nombreuses régions de Russie).

Sputnik France: Y a-t-il eu un échange d'expérience avec des producteurs étrangers?

La société Fanagoria collabore depuis plus de 15 ans avec le consultant en vin anglo-australien John Worontschak. Nous accueillons constamment des collègues (des agronomes-vignerons, des œnologues…) de différents pays. En outre, nous allons nous-mêmes analyser et partager nos expériences.

La vente des billets de train par le pont de Crimée lancée

Les billets de train reliant la partie continentale de la Russie à la presqu’île de Crimée ont été mis en vente à partir du 8 novembre. Ils pourront être achetés directement aux caisses et sur le site de la société.

La partie ferroviaire du pont sera mise en service fin décembre 2019. Et sa partie automobile a été inaugurée le 16 mai 2018.

La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an). La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.