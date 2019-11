Les hôteliers français s’implantent de plus en plus en Russie

Trois hôtels appartenant à la société russe Krasnaya Polyana seront prochainement gérés par le français Accor, a rapporté le journal Vedomosti en ajoutant qu’un accord avait été signé entre les deux sociétés.

Une première en Russie pour Movenpick

Accor est déjà propriétaire de deux hôtels dans cette station de ski, Novotel Resort Krasnaya Polyana et Rixos Krasnaya Polyana. En décembre 2019, l’hôtelier français se propose d’ouvrir trois autres hôtels. Le Gorki Grand, d’une capacité de 200 chambres, prendra le nom de Novotel et le Gorki Art (78 chambres) d’Ibis Styles. Un autre hôtel de la station de ski, le Gorki Suites, fonctionnera sous la marque 5 étoiles Movenpick. Ce sera le premier hôtel de la marque en Russie, Accor l’ayant acquise en 2018.

Krasnaya Polyana est l’une des plus grandes stations de ski de Sotchi. D’une superficie de plus de 600.000 mètres carrés, elle comprend des hôtels, des appartements et d’autres sites immobiliers commerciaux. La station appartient à la société Kourort plus. Selon la revue Forbes, cette dernière est liée à l’ex-gouverneur du territoire de Krasnodar et ex-ministre de l’Agriculture Alexandre Tkatchev.

Au 30 juin dernier, Accor gérait 4.892 hôtels (plus de 717.000 chambres) de par le monde, faisant ainsi partie des cinq plus grands hôteliers mondiaux derrière Marriott International (1,9 millions de chambres), Hilton (plus de 900.000 chambres), InterContinental Hotels Group et Wyndham Hotels and Resorts (plus de 800.000 chambres chacun).