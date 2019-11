La police des Émirats arabes unis équipée du véhicule tout-terrain russe Shaman

Les premiers véhicules tout-terrain Shaman ont été livrés par la Russie aux Émirats arabes unis. Spécialement modifiés, ils seront utilisés pour patrouiller les montagnes et le désert, mener des opérations de sauvetage et intervenir dans d’autres situations d'urgence. Des livraisons d’autres versions du véhicule sont prévues.

Les premiers véhicules tout-terrain russes Shaman destinés à la police sont arrivés à Dubaï. Le matériel est livré dans le cadre du contrat d'exportation conclu lors du salon IDEX-2019, rapporte le ministère russe de l'Industrie et du Commerce.

Российский вездеход "Шаман" на тест-драйве в Турции pic.twitter.com/8vUbwmZwYc — МАКСИМ (@MaksiAdd) 7 октября 2017 г.

​Les véhicules tout-terrain commandés par les Émirats arabes unis se distinguent des versions russes par leur système de refroidissement modifié et une climatisation puissante. L’État compte les utiliser pour patrouiller les montagnes et le désert, et intervenir dans des situations d’urgence comme lors d’opérations de sauvetage.

Les Shaman seront livrés dans des versions différentes pour les services médicaux, les équipes de secours d’urgence et la police. Le distributeur de la société russe Avtoros aux EAU est le groupe canadien Streit, spécialisé dans la production de matériels blindés civils et militaires.

Le véhicule est exporté vers plusieurs pays du monde.

Ses caractéristiques

La société Avtoros est à la fois le concepteur et le fabricant du Shaman. Il mesure six mètres pour un poids à vide de 4,8 tonnes et une capacité de transport de 12 personnes.

Le véhicule tout-terrain est équipé d’un châssis 8x8, d‘un moteur diesel Iveco F1C de 176 chevaux et d’une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. La suspension est entièrement indépendante.

La véhicule peut se déplacer sur des terrains accidentés à une vitesse de 2 à 70 km/h. Il peut aussi naviguer sur une eau stagnante jusqu’à 7 km/h. La conception hermétique et l'hélice aident à forcer les obstacles d'eau. Les dimensions permettent au véhicule de se déplacer sur les voies publiques.