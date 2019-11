Un dessin animé russe intègre le top 5 des productions les plus demandées au monde

La célèbre série de dessins animés russes Masha et Michka est rentrée dans le top 5 des plus demandées au monde, relate le service de presse du studio national Animaccord.

Le dessin animé russe Masha et Michka est rentré dans le top 5 des meilleures séries d’animation pour enfants au monde, selon l’agence internationale de recherche Parrot Analytics, a déclaré le service de presse de la société Animaccord.

«L’étude a été menée du 20 octobre 2019 au 18 novembre 2019, 20.000 émissions pour enfants de 2 à 11 ans ont été analysées. La demande pour l’émission a été mesurée par les demandes de contenu pour enfants en ligne, la fréquence de vue en ligne d’émissions pour enfants, les interactions et les commentaires sur les réseaux sociaux et autres paramètres», indique le rapport.

Récemment, Masha et Michka a fait son entrée dans le Livre Guinness des records 2019 pour un épisode qui avait obtenu plus de 3,3 milliards de vues et est actuellement à plus de 4,1 milliards de visionnages. Il s’agit d’un épisode intitulé «Masha plus kacha». Le service de presse a souligné que cet épisode était le seul dessin animé à faire partie du top 5 des vidéos les plus visionnées sur YouTube depuis sa création.

Le statut honorifique de «milliardaires» (avec des milliards de vues) sur YouTube a également reçu deux autres épisodes: «Bon appétit, Miam», qui totalise plus de 1,3 milliard de vues, et «La grande lessive», qui a été vu plus de 1,1 milliard de fois.

La série de dessins animés russes en animation 3D a été créée en 2009 par le studio national Animaccord.