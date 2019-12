Plus de 2.000 lampes installées sur le pont de Crimée recréent le drapeau russe – images

Dans la nuit du 14 au 15 décembre, l’illumination des arches du pont de Crimée a été testée. Des photos montrant une multitude de lampes blanches, bleues et rouges, soit les couleurs du drapeau russe, ont été publiées sur les comptes officiels Facebook et Instagram du pont de Crimée.

L’illumination finale sera inaugurée à la suite de l’ouverture de la partie ferroviaire du pont, prévue pour fin décembre 2019, selon le centre d’information pont de Crimée.

Cet éclairage spécial a été créé à l’aide de 2.000 lampes et de plus de 19 kilomètres de câbles. L’installation recouvrira non seulement les grands piliers et les chenaux, mais aussi les parties adjacentes.

La vente des billets de train passant par le pont de Crimée lancée

Les billets de train reliant la partie continentale de la Russie à la presqu’île de Crimée ont été mis en vente le 8 novembre. Ils peuvent être achetés directement en gare et sur Internet.

La partie ferroviaire du pont sera mise en service fin décembre 2019, alors que sa partie automobile a été inaugurée le 16 mai 2018.

La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an). La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.