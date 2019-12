Un ex-ministre des Finances russe explique quelle décision de Poutine a «sauvé l’économie» russe

L’ex-ministre russe des Finances et actuel président de la Cour des comptes, Alekseï Koudrine, proche de longue date de Vladimir Poutine, a raconté cette décision clef prise par ce dernier en 2008, alors Premier ministre, qui a sauvé l’économie russe.

«Je tiens à dire qu’il est peut-être la seule personne qui, contrairement à la position de nombreuses autres, a soutenu la création à l’époque du Fonds de stabilisation, puis du Fonds de réserve et du Fonds du bien-être national qui ont joué un rôle décisif pendant la crise de 2008-2009. À bien des égards c’est son mérite, car bien que nous y ayons pensé ensemble, cela a été créé grâce à sa volonté politique», a-t-il dit à Sputnik

Les Fonds décisifs pour l’économie pendant la crise

Pour Alekseï Koudrine, la mise en place des fonds en question «a joué un rôle décisif pour sauver l’économie et maintenir les dépenses sociales».

«Chez nous, les salaires n’ont pas diminué et les retraites ont même doublé au cours de cette période de crise. C’est très important», souligne-t-il.

Près de 112 milliards d’euros de «coussin de sécurité»

À l’époque où la crise a éclaté, des ressources considérables ont été placées dans le Fonds de stabilisation et en 2008, le gouvernement a décidé de le diviser en Fonds de réserve et Fonds du bien-être national . Grâce à ces ressources, les autorités ont réussi à entretenir l’économie et à honorer tous les engagements budgétaires. En 2018, le Fonds de réserve a été complètement épuisé et a cessé d’exister.

À l’heure actuelle, les autorités redirigent tous les revenus pétrogaziers supplémentaires vers le Fonds du bien-être national, une sorte de «coussin de sécurité». Selon le ministère des Finances, au 1er décembre, celui-ci était évalué à 7.900 milliards de roubles, soit 111,7 milliards d’euros.