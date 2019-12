Poutine et Zelensky prônent le développement des relations bilatérales et parlent nouvel échange de prisonniers

Lors d’un récent entretien téléphonique, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont échangé des vœux à l’occasion du Nouvel An et se sont exprimés en faveur du développement des relations bilatérales en 2020, a fait savoir le Kremlin. La présidence ukrainienne précise en outre que l’initiative d’un nouvel échange de prisonniers a été discutée.

Deux jours après que Kiev et les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont échangé des prisonniers, les Présidents russe et ukrainien se sont entretenus par téléphone et se sont mis d’accord pour discuter d’autres listes de prisonniers, a déclaré ce 31 décembre l’administration de Volodymyr Zelensky sur Facebook.

Une nouvelle liste à mettre en place

Les chefs d’État se sont accordés à procéder à la rédaction de la liste des Ukrainiens qui devront être libérés qui se trouvent actuellement en Russie, ainsi que de la liste des Russes qui sont en Ukraine.

«Les parties ont exprimé l’espoir qu’un cessez-le-feu total soit mis en œuvre dans un proche avenir» et salué «la signature du contrat sur le transit de gaz russe sur le territoire ukrainien», indique la publication.

La confiance augmente

Selon le service de presse du Kremlin, il a été constaté que l’échange de prisonniers s’est déroulé en conformité avec les accords obtenus pendant le sommet au format Normandie, le 9 décembre à Paris, ce qui contribue au renforcement de la confiance mutuelle.

De plus, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont échangé des vœux à l’occasion de la nouvelle année et «se sont exprimés en faveur du développement des relations russo-ukrainiennes en 2020».

Le plus grand échange de prisonniers depuis le début du conflit dans l'est de l'Ukraine a eu lieu le 29 décembre, dans le Donbass. 124 personnes sont rentrées dans les républiques autoproclamées, alors que 76 prisonniers ont rejoint les territoires contrôlés par Kiev.