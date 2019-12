Poutine présente à ses compatriotes ses vœux du Nouvel An – vidéo

Chers citoyens de la Russie, chers amis,

L’année 2020 sera bientôt là. Nous sommes déjà à l’aube de la troisième décennie du XXIème siècle. Nous vivons une époque agitée, dynamique, contrastée. Mais, nous pouvons et devons tout faire pour que la Russie connaisse un développement fructueux, pour que tout dans nos vies change uniquement en bien. Nous attendons maintenant les douze coups de minuit avec émotion, nous croyons et espérons que tous les vœux que nous avons formulés se réaliseront immanquablement.

Nos projets personnels, nos rêves sont indissociables de la Russie. Son présent, son avenir, l’avenir de nos enfants dépend des efforts et de la contribution de chacun d’entre nous. C’est seulement ensemble que nous résoudrons les problèmes qui se posent aujourd’hui à notre société et à notre pays. Si nous restons unis, nous atteindrons les plus grands objectifs. Ces valeurs nous ont été transmises par nos aïeux qui appartenaient à l’héroïque et inflexible génération des vainqueurs. Durant cette nouvelle année, nous fêterons le 75ème anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique. Du fond du cœur, je souhaite d’heureuses fêtes à ceux qui combattirent sur le front et à ceux qui assurèrent l’arrière, à nos aînés qui traversèrent des épreuves d’une extrême dureté pour que notre patrie et nous ayons un avenir. Qu’il vous en soit rendu hommage !

Chers amis,

C’est toujours en avance que nous nous préparons à fêter le Nouvel An. En dépit des nombreuses choses à faire, nous savons que le plus important est la chaleur des relations humaines et l’amitié. Nous avons à cœur de faire quelque chose d’important, d’utile pour autrui, d’aider ceux qui ont besoin de notre soutien, de leur faire plaisir en leur offrant des cadeaux et de leur accorder notre attention. Dans nos élans sincères de l’âme, dans la pureté de nos pensées, dans notre générosité désintéressée s’incarne la véritable magie des fêtes du Nouvel An. Elle met en valeur les qualités de chacun d’entre nous, transforme le monde en l’emplissant de joie et de sourire. Ces sentiments lumineux et ces émotions merveilleuses que nous éprouvons à cette époque de l’année vivent en nous depuis l’enfance et se font sentir à chaque Nouvel An, lorsque nous prenons les êtres qui nous sont chers et nos parents dans nos bras, lorsque nous préparons des surprises à nos enfants et petits-enfants, lorsque nous sortons avec eux les boules et les guirlandes de leurs cartons pour décorer ensemble le sapin de Noël. Elles sont parfois déjà anciennes mais elles restent très appréciées et offrent toutes leur chaleur aux jeunes générations.

Chaque famille a bien sûr ses traditions du Nouvel An. Mais une atmosphère de bonté et d’attention nous réunit tous. Que le bonheur de la compréhension mutuelle règne toujours dans vos foyers, vous aide à surmonter toutes les difficultés, à unir plus encore les générations. Que vos parents restent en bonne santé et ressentent toujours l’attention que vous leur portez ! Que chacun de vos enfants sache qu’il est le plus aimé !

Chers amis,

L’année 2020 frappe déjà à nos portes. Souhaitons-nous et souhaitons à notre pays la paix, la réussite et la prospérité.

Bonne fête ! Heureuse année 2020 !