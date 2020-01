Les villes russes vues depuis l’orbite circumterrestre – photos

Des photos de 16 villes russes vues à 420 km d’altitude ont été publiées ce jeudi 9 janvier sur le compte Facebook du holding spatial russe Roscosmos.

«Admirons une fois de plus les vues nocturnes de plusieurs villes de Russie, comme le cosmonaute de Roscosmos Oleg Kononenko, qui les a photographiées depuis l'orbite circumterrestre», a indiqué le groupe sur Facebook.

Parmi les villes qui ont attiré l’attention du cosmonaute figurent Moscou, Saint-Pétersbourg, Vladivostok, les stations balnéaires situées au bord de la mer Noire - Anapa, Guelendjik et Krasnodar et le port de Novorossiïsk, les villes sibériennes d’Angarsk et d’Irkoutsk, plusieurs villes de la Volga - Astrakhan, Samara, Saratov, Tver, Volgograd et Voljski, ainsi qu’Orenbourg, qui se trouve à la limite de l'Asie et de l'Europe.

Oleg Kononenko, qui s'est rendu à bord de l'ISS le 3 décembre mai 2018, est rentré sur Terre le 25 juin 2019.