Lutte contre le cancer: le Service sanitaire russe livre ses mesures de prévention

À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, dont l’objectif est la sensibilisation sur cette maladie, le Service fédéral russe de contrôle sanitaire et épidémiologique Rospotrebnadzor a évoqué sur son site des mesures permettant de prévenir son apparition.

Vie saine et examens réguliers

Selon les spécialistes, un mode de vie sain et des examens réguliers sont les mesures de prévention les plus importantes contre tous les cancers. Ainsi l’activité physique, la consommation de légumes et de fruits en quantités suffisantes, un bon sommeil et l’absence de mauvaises addictions diminuent le risque de cancer.

Rospotrebnadzor a également rappelé l’importance de la vaccination contre les virus oncogènes aidant l’organisme à résister.

Stratégie nationale contre le cancer

En novembre 2017, la Russie a adopté une Stratégie nationale de lutte contre le cancer pour une période allant jusqu’en 2030. Son objectif consiste à mettre au point un ensemble de mesures visant à la prévention et la lutte contre les cancers, ainsi que la diminution de la mortalité résultant de cette maladie.