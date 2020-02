Momifié depuis quatre ans, un descendant d’un marquis de l’armée napoléonienne retrouvé à Moscou

Le corps momifié du descendant d’un marquis français de l’armée napoléonienne a été retrouvé à Moscou, relate les médias russes. La police a découvert le cadavre de Sergueï Pelleport, professeur à l’Université technique d'État de Moscou-Bauman, dans son appartement.

Atteint du délire de persécution

Selon les données préliminaires, l’homme est décédé il y a quatre ans. Pendant cette période, son corps a été momifié. Le prédécesseur du défunt, Louis-Joseph de La Fitte, marquis de Pelleport, était dans l’armée de Napoléon . Pendant la Campagne de Russie, il a été blessé près de Vitebsk, puis fait prisonnier. Le marquis est resté vivre en Russie et s’est marié avec une Allemande.

Au moment de sa mort, Sergueï Pelleport était âgé de 79 ans. Il était le descendant le plus âgé de la famille du marquis et souffrait de troubles mentaux, notamment, du délire de persécution. En raison de sa maladie, il ne communiquait pas avec ses proches depuis plus de 10 ans. Il n’était pas marié et il n’avait pas d’enfants.

La police a pénétré dans son logement située dans centre de Moscou suite à un appel des voisins qui se plaignaient d’une odeur désagréable dans l’escalier depuis trois ou quatre ans, précisent les médias.