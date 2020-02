Le Moscou de 1896 revit grâce aux réseaux neuronaux artificiels – vidéo

Des images prises il y a plus de 100 ans peuvent désormais revivre sous nos yeux en qualité améliorée et même en couleurs grâce aux technologies modernes.

C’est une seconde vie qu’une vidéo prise à la fin du XIXe siècle dans l’artère principale de Moscou, rue Tverskaïa, connaît sur les réseaux sociaux. Les images ont été réalisées en mai 1896, peu avant le couronnement de Nicolas II, par Charles Moisson qui travaillait alors pour la société Lumière.

Jusqu’ici, ces images n’existaient qu’en noir et blanc. La vidéo a été mise en couleurs et modifiée par plusieurs réseaux neuronaux artificiels, permettant d’améliorer la qualité de l’image et d’augmenter la vitesse du nombre d’images à 60 par seconde. En outre, ces systèmes ont permis de rendre la qualité de la vidéo plus nette.

Le célèbre documentaire L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, l’un des tous premiers films qui a constitué la source du cinéma moderne, avait précédemment également été mis en couleurs.