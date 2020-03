Coronavirus: un médecin se prend pour un membre de SOS Fantômes à Moscou - vidéo

Le nouveau coronavirus ne cesse de se propager dans le monde et ceux qui s’affolent sont de plus en plus nombreux. Il reste toutefois des optimistes qui gardent toujours dans leur vie un petit grain de fantaisie. Comme cette jeune femme qui a exécuté une chorégraphie originale dans un aéroport de Moscou.

Même si les nouvelles restent inquiétantes au sujet de l’épidémie due au coronavirus SARS-CoV-2, certains, bien que se rendant compte du sérieux de la situation, conservent leur sens de l’humour intact.

Ainsi, une jeune femme médecin affectée à l’aéroport Chérémétiévo de Moscou a fait rire les réseaux sociaux.

Vêtue d’une combinaison de protection, elle a exécuté quelques pas de danse sur la musique du film à succès SOS Fantômes (Ghostbusters). À la place des bouteilles accrochées au dos des principaux héros du film, elle a utilisé une bonbonne.

Tous les utilisateurs qui ont laissé des commentaires se sont félicités d’une telle réaction. «Magnifique! Merci», a écrit l’un d’eux. «Super! Merci pour cette note positive», a renchéri un autre.

Le coronavirus dans le monde

Entretemps, le nouveau coronavirus continue son expansion à travers le monde. À l’heure actuelle, 99 pays et territoires ont détecté sur leur sol le Covid-19 qui a fait 3.648 morts et plus de 107.000 contaminés, selon un bilan de l’AFP établi à partir de sources officielles. L’Italie, pays le plus touché en Europe, a pris une mesure inédite en plaçant en quarantaine toute la Lombardie -dont la capitale économique du pays, Milan-, ainsi que la région de Venise.

Pour ce qui est de la France, avec cinq nouveaux décès, le bilan du 7 mars était de 16 morts et près de 1.000 infectés, a annoncé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.