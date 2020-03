La Russie limite l’entrée d’étrangers du 18 mars au 1er mai

Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a informé ses homologues de plusieurs pays de la décision du gouvernement de limiter provisoirement, à partir du 18 mars 2020 minuit et jusqu'au 1er mai, l’entrée en Russie des étrangers et apatrides, a annoncé le cabinet ce lundi 16 mars.

Le chef du gouvernement russe a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues biélorusse, azerbaïdjanais, arménien, kazakh, kirghize, tadjik et ouzbek, précise le site officiel du gouvernement russe.

«Les conversations ont porté sur la situation liée à la propagation du coronavirus. Mikhaïl Michoustine a informé les chefs de gouvernement que pour garantir la sécurité de l’État, protéger la santé de la population et empêcher la propagation de Covid-19, le gouvernement avait décidé […] de limiter temporairement l’entrée en Russie d’étrangers et d’apatrides», précise le communiqué.

Le coronavirus en Russie

Ces limitations ne s’appliqueront pas entre autres au personnel des ambassades et des consulats, aux chauffeurs routiers internationaux, aux personnes vivant en permanence en Russie, aux équipages des avions comme des embarcations maritimes et fluviales, non plus qu'aux membres des compagnies ferroviaires internationales, aux membres de délégations officielles ou aux passagers transitant par les aéroports du pays.

La Russie a relevé jusqu’ici 93 cas de Covid-19, a annoncé ce 16 mars la vice-Première ministre, Tatiana Golikova, précisant que le nombre de signalement avait augmenté de 30 en 24 heures, soit la plus forte hausse en un tel laps de temps.

Plus tôt dans la journée, Moscou a annoncé prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la propagation de l’épidémie. Ainsi, les établissements scolaires fermeront leurs portes et les évènements prévoyant la participation de plus de 50 personnes seront interdits.