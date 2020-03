Des photos du nouveau coronavirus prises au microscope dévoilées par des scientifiques russes

Le Service sanitaire russe Rospotrebnadzor a présenté ce jeudi 19 mars des images du coronavirus dont le génome a été complètement déchiffré par des spécialistes de l’Institut de recherche russe sur la grippe Smorodintsev auprès du ministère de la Santé.

​Les clichés ont été pris à l’aide de la méthode du contraste négatif au microscope électronique à transmission JEM-1400. La taille des particules est de 100 à 120 nanomètres (milliardième de mètre).

Comme le note Dmitry Lioznov, directeur intérimaire de l'institut, la nouveauté du coronavirus nécessite d’établir sa voie de propagation et ses mutations.

«Ces informations contribueront au développement de vaccins et de substances antivirales pour traiter le coronavirus», a-t-il ajouté.

Le nombre de contaminations actuel

Détecté en décembre dernier en Chine, le Covid-19 a touché 145 pays et territoires. Le bilan de l’OMS au 18 mars dénombre plus de 200.000 infectées à travers le monde et plus de 8.000 décès. Rien qu’en Italie, près de 500 personnes ont trouvé la mort entre le 17 et le 18 mars.

En France, le nombre de cas a dépassé ce 19 mars les 9.100 et 264 morts sont à déplorer. Le pays a appliqué des mesures de «restriction ferme» dès le 17 mars pour une durée de 15 jours afin de réduire contacts et déplacements au strict minimum.

Bien qu’en Russie le nombre confirmé de contaminations reste faible avec 147 cas enregistrés, Vladimir Poutine a appelé jeudi 19 mars à «se préparer à toute éventualité».