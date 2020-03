Un virologue prédit quand aura lieu le pic de l’épidémie de coronavirus en Russie

Face à la récente multiplication des cas de coronavirus, la Russie a fermé ses frontières et mis en place ses premières mesures de confinement, décrétant notamment la fermeture de nombreux commerces. Samedi 28 mars, le docteur Anatoly Alstein, de l’académie des sciences de New York, a estimé que le pic de l’épidémie sera atteint dans ce pays dans un mois.

«Peut-être un peu plus», a-t-il averti auprès de l’agence russe NCN. «En Russie, la pandémie se propage lentement. Mais il est vrai que dans un pays comme l’Italie, il y a trois ou quatre semaines, tout ne semblait pas aussi sérieux, et maintenant c’est une catastrophe majeure».

Les mesures prises en Russie

Le 25 mars, dans son discours à la nation, Vladimir Poutine a décrété que la semaine du 30 mars au 5 avril serait non travaillée mais payée au salaire plein. Deux jours plus tard, tous les vols internationaux ont été suspendus. Sur l’ensemble du territoire, les cafés, restaurants, parcs et la plupart des commerces qui ne concernent pas l’alimentation sont fermés depuis le 28 mars.

Ces mesures restrictives «auront un impact positif», a estimé le spécialiste, «cela aidera à enrayer la propagation de l’infection». Bien qu’il encourage le confinement, il conseille également les promenades en plein air, en solitaire, pour se maintenir en bonne santé.

Selon le bilan officiel établi dimanche 29 mars, 1.534 cas de Covid-19 et huit morts ont été recensés en Russie, tandis que 64 personnes en ont guéri.