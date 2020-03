Un régime de confinement établi par la mairie de Moscou pour tous les habitants

Un régime de confinement sera établi à Moscou pour tous les habitants à partir du 30 mars, a annoncé le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine sur son site Internet.

«Aujourd'hui, j'ai signé un décret sur des mesures supplémentaires destinées à endiguer la propagation rapide et à grande échelle du Covid-19. À partir du lundi 30 mars, un régime de confinement sera instauré pour tous les habitants de Moscou indépendamment de leur âge», indique le maire dans un communiqué.

La sortie du domicile sera autorisée pour les personnes ayant besoin d’une aide médicale urgente ou en cas de menace directe à la vie et à la santé. Il sera également possible de se rendre au magasin le plus proche ou dans une pharmacie, de sortir les animaux de compagnie pour leurs besoins ou de jeter les ordures. Mais ces déplacements doivent se faire à une distance de 100 mètres au maximum du lieu de résidence ou de séjour.

«Les citoyens sont tenus de respecter une distance sociale d'au moins 1,5 mètre dans la rue, les magasins, les transports et dans d'autres lieux publics, à l'exception des trajets en taxi», a précisé M.Sobianine.

Des laissez-passer spéciaux

Il sera possible de quitter son domicile uniquement pour les détenteurs de laissez-passer spéciaux délivrés par l'administration municipale.

Dans le même temps, le décret du maire ne prévoit pas de restrictions à la circulation des véhicules.

Un système «intelligent» de contrôle du respect du confinement et des règles établies pour la circulation des habitants sera mis en place à Moscou d'ici une semaine, selon la mairie.

Des mesures pareilles ont également été prises par l'administration de la région de Moscou, selon la cellule de crise régionale.

Le Président Poutine et son administration continueront de travailler comme toujours après l'entrée en vigueur du confinement, a précisé le porte-parole du chef de l'État russe, Dmitri Peskov.

Détails à suivre