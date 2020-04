Comment faire ses courses pendant la pandémie? Voici quelques conseils

Avant l’instauration du confinement en Russie, et comme dans de nombreux autres pays avant, des habitants ont pris d’assaut les magasins d’alimentation pour faire des stocks. Le Service sanitaire russe met en garde contre ce comportement et donne des conseils.

Le Service sanitaire russe Rospotrebnadzor conseille la population du pays concernant les achats de produits alimentaires sur fond d’épidémie du coronavirus. Dans une note publiée sur son site, l’organisme déconseille de faire des stocks de nourriture, rappelant que les produits risquent de périmer.

Il explique par ailleurs que dans des céréales, les noix et les fruits secs périmés, des insectes ravageurs, comme la teigne de la farine, etc, peuvent apparaître et ainsi nuire à la santé. Dans cette optique, l'organisme recommande d'acheter des produits qui peuvent se conserver à température ambiante et de prendre les denrées périssables en dernier.

De plus, le service note l'importance de bien vérifier si la température à laquelle les produits sont stockés dans le magasin doit correspondre à celle indiquée par le fabricant sur l'emballage du produit. Si celle sur le lieu de vente est supérieure à celle spécifiée par le fabricant, il est préférable de renoncer à l'achat.

Des mesures de précaution

L’organisme a également tenu à rassurer les habitants du pays, indiquant que les magasins d'alimentation restaient ouverts et disposaient d'un volume constant de produits alimentaires de première nécessité. Rospotrebnadzor conseille par ailleurs d'essuyer la poignée des chariots et paniers avec des serviettes mouillées ou de les tenir avec des gants.

Et en cas de livraison à domicile, le service sanitaire russe appelle à vérifier l'intégrité de l'emballage, l'absence de moisissures sur les légumes et les fruits, ainsi que le tri des produits crus et prêts à manger dans des sacs différents. Enfin, après avoir payé une commande, il est recommandé de se laver les mains avant d'ouvrir les colis.