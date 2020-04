Face au coronavirus, Poutine annonce de nouvelles mesures pour aider la population

Lors d’une visioconférence avec le gouvernement et les gouverneurs au sujet de la situation dans le pays, Vladimir Poutine a proposé ce mercredi 8 avril certaines mesures à prendre dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, en qualité d’objectif numéro un, il a fixé la lutte contre la propagation de la maladie, la protection de la santé et de la vie de la population, la stabilité économique et la préservation de l’emploi et des revenus.

Selon Vladimir Poutine, toutes les régions doivent se concentrer actuellement sur l’amélioration de l’aptitude des hôpitaux à satisfaire la population en services. En outre, le chef de l’État a présenté des mesures pour soutenir le monde des affaires, le personnel médical et les chômeurs, ainsi que pour alléger le fardeau des crédits.

Le personnel médical

Ainsi, le personnel soignant se verra accorder des garanties d’assurance, comme les militaires.

Ceux qui luttent contre le coronavirus toucheront, à partir d’avril et pour trois mois, une rémunération complémentaire allant de 25.000 à 80.000 roubles (d’un peu plus de 300 jusqu’à presque 1.000 euros).

Le monde des affaires

Le gouvernement et la Banque centrale doivent élaborer un programme de soutien supplémentaire au monde des affaires afin que le secteur puisse préserver les emplois et les salaires. Il s’agit également de dresser la liste des organisations qui doivent suspendre leurs activités en raison de risques accrus, tandis que les autres pourront fonctionner.

Les débiteurs

Toutes les sociétés doivent redoubler d’efforts pour rester sur le marché et l’aide doit être avant tout accordée à celles qui ne compriment pas les emplois. En outre, toutes les PME pourront bénéficier d’un sursis de paiement de la prime d’assurance de six mois.

Vladimir Poutine a également annoncé qu’il était nécessaire d’élargir les paramètres d’octroi de suspension temporaire du crédit.

Les personnes restées sans emploi

Ceux qui ont perdu leur emploi seront aidés directement par les autorités qui leur paieront pendant trois mois une allocation égale au SMIC. Les familles avec enfants recevront une aide supplémentaire.

À la fin de son discours, Vladimir Poutine s’est adressé à tous ses concitoyens pour les appeler, bien qu’ils soient fatigués de rester entre quatre murs et de s’employer à résoudre leurs problèmes financiers et quotidiens, à respecter le régime de confinement.