Le porte-parole du Kremlin décrit le mode de travail de Poutine

Vladimir Poutine cherche à étudier toute situation problématique de tous les angles possibles, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov sur la chaîne de télévision Rossiya 1.

«Il estime toujours nécessaire de s'assurer de l’intérieur que le système fonctionne correctement pendant la crise, pendant l'urgence», a-t-il raconté, commentant la visite du Président russe à l'hôpital moscovite de Kommunarka où les patients avec le Covid-19 sont hospitalisés.

«Ce n'est pas de l'imprudence, ce n'est pas une sorte d'aventurisme, c’est un besoin d'un dirigeant de voir ce qui se passe vraiment. Cela est son mode de travail, comment il le voit, pour lui-même», a déclaré le porte-parole.

Dmitri Peskov a également rappelé que quand Poutine avait pris ses fonctions de Président il se rendait en Tchétchénie, région ravagée par la guerre.

En guise de conclusion, il a souligné que, dans toutes les situations d’urgence, Vladimir Poutine prenait les précautions nécessaires.

Poutine a visité un hôpital moscovite

Vladimir Poutine s’est rendu le 24 mars dans un hôpital moscovite où sont prises en charge les personnes contaminées par le coronavirus. Il y a rencontré le personnel soignant.

Selon son porte-parole, cette visite n’était pas attendue et n'avait pas été préparée. De plus, l’état de santé du dirigeant russe et des responsables qui l'accompagnaient avait été soigneusement surveillé.