Une souche du coronavirus SRAS-CoV-2 acheminée en Russie des États-Unis

Une souche du coronavirus SRAS-CoV-2 a été transportée des États-Unis en Russie, a annoncé mardi 14 avril la douane de Tomsk, en Sibérie occidentale.

«Une société russe a importé des particules virales dans la région de Moscou pour mener des études et créer un vaccin dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’infection à coronavirus», a indiqué le service de presse de la douane.

Selon le service, la société en question a envoyé une demande d’importation de la souche de coronavirus auprès du Centre de déclaration électronique des douanes de Tomsk le 10 avril.

«Les virions, qui pesaient 88 grammes, se trouvaient dans un récipient de 23x0,6 millilitre. Comme il faut assurer une température de deux à huit degrés pour transporter et conserver les virions, le produit était placé dans un coffre isotherme rempli de plaques eutectiques. Avec le conteneur, la cargaison pesait 4,5 kilogrammes», a précisé la douane.

Moins d’une heure en douane

«Aux termes de la loi, une déclaration en douane doit être enregistrée en une heure et le produit importé doit quitter les douanes le jour ouvrable suivant. Mais les douaniers de Tomsk, qui comprenaient que de tels produits devaient être traités en priorité, ont enregistré la déclaration, vérifié si les normes étaient respectées et si les documents auxquels elle se réfère étaient bien remplis et ont autorisé l’entrée de la cargaison en moins d'une heure», a indiqué la douane.

Il s'agit du deuxième cas de contrôle de particules virales par les douanes de Tomsk. Le premier lot de virions est passé par les douanes le 30 janvier.

Les sociétés russes s’adressent souvent au Centre de déclaration électronique des douanes de Tomsk, parce que cela est pratique en raison du décalage horaire de quatre heures entre Tomsk et Moscou: si on dépose une déclaration le soir, les produits sont déjà dédouanés quand c’est le matin à Moscou, a expliqué la douane.

Covid-19 en Russie

Selon un dernier bilan fourni ce 14 avril par les autorités russes, 21.102 cas de Covid-19 ont été enregistrés en Russie, près de 1.690 personnes sont guéries et 170 sont décédées.

Un confinement est en vigueur dans de nombreuses régions russes, les habitants sont priés de rester chez eux. La Russie a suspendu les communications ferroviaires et aériennes avec les autres pays.