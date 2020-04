Les moyens de guerre électronique russes capables de «neutraliser des satellites» américains

Le large éventail des moyens de guerre électronique dont s’est dotée la Russie lui permet d’influer sur le déroulement des combats et de se protéger même dans l’espace, selon l’expert militaire Alekseï Léonkov.

La Russie s’est assurée le leadership dans le domaine des moyens de lutte électronique et est en mesure de tourner à son avantage un combat en cas d'attaque, même dans l’espace, a expliqué à Sputnik l’expert militaire Alekseï Léonkov.

«Les armées occidentales estimaient jusqu’à ces derniers temps qu’il n’y avait aucun sens à développer les forces de combat électronique. D’où leur retard difficile à rattraper et la percée des systèmes russes n’ayant pas, de fait, d’analogues au monde», a-t-il signalé.

Protection et leurres

Il a fait savoir que les systèmes d’action locale mis en exploitation dans l’armée russe servaient à protéger les aéronefs, les navires et les forces vives dans un espace limité.

«Ces systèmes neutralisent les détonateurs et les moyens de reconnaissance ennemis. Ils leurrent les ogives autoguidées et les systèmes d’interception qui commandent les drones. Plus encore, ils impactent des engins spatiaux», a indiqué l’expert.

Les systèmes suivis de près par les États-Unis

Selon lui, l’importance des moyens de guerre électronique ira croissant ces prochaines années en raison du plus grand rôle joué par les technologies informatiques dans la gestion des troupes et des armements.

«La DAPRA [Agence pour les projets de recherche avancée de défense du département de la Défense des États-Unis] estime que les systèmes russes de guerre électronique représentent la principale menace pour les engins spatiaux et que cette menace va grandir», a conclu l’expert.