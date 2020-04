La Russie prévoit de tester au coronavirus des animaux

En Russie, des tests sont prévus pour détecter si les animaux de compagnie sont infectés par le coronavirus, selon Konstantin Savenkov, directeur adjoint du Service fédéral russe pour la surveillance vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor) à Sputnik.

Le directeur adjoint a indiqué qu'environ 10.000 tests seraient fabriqués et fonctionneraient sur la base de la méthode élaborée dans le pays pour dépister l'infection au nouveau coronavirus chez les animaux.

«Il y aura une étude du matériel biologique», a déclaré Konstantin Savenkov, ajoutant que cette méthode d’analyse sera disponible dans toutes les régions.

L’infection par le virus des animaux

Auparavant, le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor) avait indiqué que l’infection par le coronavirus d'un chien ou d'un chat à un maître était impossible et qu’il n'y en avait aucune preuve.

En outre, Ancha Baranova, docteure en biologie, professeure à l'École de biologie des systèmes de l'université américaine George Mason, avait précisé que le virus ne pouvait être transmis que par un Homme à un animal, et non pas l’inverse. De ce fait, les chiens se sont montrés insensibles à l'infection, mais elle peut s'attacher à leur corps pendant une promenade, et le propriétaire risque d'être infecté s'il ne respecte pas les règles d'hygiène les plus simples, par exemple embrasser son animal.