Vladimir Poutine prolonge le confinement en Russie

Précisant que la situation dans le pays restait encore alarmante et que le pic de l'épidémie n’était pas encore franchi, le Président russe a prorogé jusqu’au 11 mai la période chômée et rémunérée dans le pays. Le gouvernement a été chargé de présenter un plan de déconfinement pour le 5 mai.

La période chômée rémunérée en vigueur en Russie depuis la fin du mois de mars et prévue initialement jusqu'au 31 avril a été prolongée par le Président jusqu’au 11 mai.

«Compte tenu de toutes les fêtes de mai, la période des jours chômés sera prolongée jusqu’au 11 mai, cette date inclue», a déclaré le Président.

La sortie du confinement devrait donc commencer le 12 mai.

Un plan de déconfinement attendu le 5 mai

Le Président a en outre chargé le gouvernement, l’agence sanitaire Rospotrebnadzor ainsi que d’autres parties compétentes de préparer un plan de déconfinement.

«Préparer des recommandations, des critères, des paramètres des démarches conséquentes d’une sortie progressive des mesures restrictives à partir du 12 mai».

Et de pointer que cela devait être fait en tenant compte de la situation épidémiologique et des pronostics qui y sont liés.

Selon le Président russe, les régions du pays devront recevoir ces recommandations à l’avance pour pouvoir préparer leurs démarches d’après le 11 mai. En outre, elles disposeront de la semaine précédant la fin du confinement pour préparer leur plan d’action.

Vu l’impact de l’épidémie, le gouvernement préparera un nouveau portefeuille de mesures urgentes pour soutenir l’économie ainsi qu’un plan d’action national de normalisation des revenus et de croissance.

Le pic n'a pas été franchi

Dressant le bilan de la situation actuelle, Poutine a fait noter que le pic de l’épidémie dans le pays qui compte à ce jour 93.558 cas de contamination et 867 décès n’avait pas été franchi, même si le pays avait réussi à freiner sa propagation et à stabiliser relativement le nombre journalier de nouveaux cas.

«Les spécialistes, les scientifiques, avec qui nous sommes en contact permanent et avec qui nous concilions nos plans et actions, disent que le pic n’a pas été franchi. Nous sommes face à une nouvelle étape, la plus tendue de la lutte contre l’épidémie», a souligné le Président lors de consultations dédiées aux mesures censées freiner la propagation du coronavirus dans le pays.

Et d'insister sur le fait que plus strict est le respect des mesures, plus rapidement l'épidémie sera du passé.

Détails à suivre...